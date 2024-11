Mourinho è stato squalificato per aver criticato il campionato turco

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-08 21:27:17 Ecco quanto riportato poco fa:L’allenatore del Fenerbahce, Jose, ha ricevuto una squalifica per una giornata e una sostanziosa multa a seguito delle sue recenti critiche al calcio.L’ex allenatore del Chelsea ha affermato di combattere contro “il sistema” e ha suggerito che gli arbitri hanno mostrato pregiudizi nei confronti della sua squadra.Il comitato disciplinare della Federcalcio turca ha inflitto una multa di 900.000 lire turche (circa 25.000 sterline) a, citando un comportamento antisportivo per le sue accuse contro arbitri e ufficiali di gara.Inoltre, èmultato di altre 58.500 lire (circa 1.300 sterline) per il suo comportamento nei confronti dei tifosi avversari e gli sarà proibito accedere agli spogliatoi del Fenerbahce durante la sua sospensione.