Poste italiane ottiene la certificazione unica ISO 45001:2023 per la salute e sicurezza sul lavoro

ha ottenuto laISOper la gestione dellasul. Il riconoscimento internazionale, rilasciato da IMQ, è frutto di un lungo percorso cominciato dall’azienda nel 2019 e concluso nel 2024 con l’ottenimento della. E attesta la capacità del Gruppo di garantire un ambiente lavorativo sicuro e in linea con i più elevati standard di tutela per tutti i suoi dipendenti.Il Gruppo applica misure efficaci per ridurre il rischio di infortuni e malattie professionaliAdottando la norma ISOapplica un sistema di gestione strutturato che include misure efficaci e costantemente monitorate per ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali, oltre a prevenire situazioni di potenziale pericolo.