Quotidiano.net - I piani di Trump. Putin apre e lui risponde: "Sono pronto a parlargli"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Donaldha un anno e mezzo per dar corso alle promesse. Perché poi partirà la campagna di Mid Term, saranno rinnovati tutta la Camera e un terzo del Senato. E già a fine 2026 la Casa Bianca potrebbe trovare molte opzioni sbarrate". Gregory Alegi, 61 anni, docente di Storia e politica americana alla Luiss, prova a delineare priorità e insidie del grande ritorno. Con agenda da approfondire.E LE GUERRE L’affinità con Vladimirsi nutre di comuni valutazioni strategiche. "al confronto", ha detto proprio ieri lo zar lodando il nemico (ma non troppo), "vero maschio coraggioso" anche durante il recente attentato. "Nessuna sorpresa – commenta Alegi –. Ora vedremo le reazioni". E le reazioni, diarrivate immediatamente. In un’intervista alla Nbc il neo presidente degli Usa ha detto: "Non ho ancora parlato con, ma penso che ci parleremo".