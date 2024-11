Abruzzo24ore.tv - Abruzzo in rallentamento economico: settore industriale e occupazione tengono, ma il futuro è incert

L'Aquila - Nonostante la stagnazione in alcuni settori, l’registra segnali positivi in edilizia, turismo e commercio, con una crescita dell'nel terziario. L'economia dell'ha mostrato segnali didurante i primi sei mesi del 2024, con un tasso di crescita dell'attività produttiva pari allo 0,3%, inferiore alla media nazionale dello 0,4%. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla Banca d'Italia, che evidenzia come la crisi energetica abbia avuto ripercussioni anche sul. Nonostante ciò, alcune aree hanno mantenuto performance positive, compensando parzialmente le difficoltà. Iltessile, l'abbigliamento e la farmaceutica hanno contribuito a sostenere le esportazioni, che hanno visto un, ma hanno continuato a crescere grazie a questi comparti, specialmente nei primi mesi dell’anno.