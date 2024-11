Thesocialpost.it - Giorgia Meloni telefona a Trump e Musk: “Rapporto privilegiato”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

non perde tempo dopo il trionfo di Donaldnelle elezioni presidenziali americane. La presidente del Consiglio italiana, nonché leader di Fratelli d’Italia, prima fa una calorosata al neo presidente. E subito dopo chiama anche Elon, il miliardario ceo di Tesla divenuto braccio destro del tycoon Repubblicano. E tra i tre volano parole al miele.Leggi anche: David Parenzo vede Elon, la sua reazione: “La foto dell’anno”Lataha già fatto capire, per bocca dei suoi più stretti collaboratori, che con l’Italia, e quindi con il governo, ci sarà un “”. E, infatti, intorno alle 22 ora italiana di mercoledì 6 novembre, la premier italiana e il neo presidente Usa si sono sentiti al telefono. Secondo la nota di palazzo Chigi, riportata dal Corriere della Sera, “la conversazione ha costituito l’occasione per confermare la solida alleanza, il partenariato strategico e la profonda e storica amicizia che da sempre legano Roma e Washington”.