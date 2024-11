Dilei.it - Come prendersi cura della zona Y del viso. Tutti i segreti per ringiovanire collo e décolleté.

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Quando si parla di skincare, si tende quasi sempre a pensare solo allaT del volto, ovvero fronte, naso e mento. Parti ben specifiche e che sono anche quelle che tendono ad avere maggiori imperfezioni,punti neri, piccoli brufoletti o a risultare più lucide nel caso si abbia la pelle grassa o un eccessiva produzione di sebo. Unaa cui vengono dedicate molte più attenzioni e prodotti ad hoc rispetto al resto, sia durante la detersione che per quanto riguarda l’idratazione. Ma laY del? Per quella non ci sono azioni mirate e specifiche?Cosa si intende perY delPer prima cosa, quindi, vediamo subito cos’è laY del. Si trattaparte che comprende, e che spesso (fin troppo spesso), dimentichiamo di avere quando ci dedichiamo alla skincare del volto, arrivando a toccare unicamente le parti esposte dello stesso ma senza scendere li dove la pelle avrebbe un altrettanto bisogno di essere idrata, nutrita e protetta.