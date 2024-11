Movieplayer.it - Arcane è la serie animata più costosa mai realizzata

Le fonti del sito Variety hanno rivelato cheè lapiùmai, svelando i motivi delle spese elevate., ambientata nell'universo di League of Legends, è diventata lapiùmaiper una piattaforma di streaming o tv lineare. Gli episodi della seconda stagione, l'ultima, arriveranno su Netflix suddivisi in tre atti che debutteranno il 9, 16 e 23 novembre. L'universo di League of Legends sugli schermi tv Al centro della trama dici sono Vi e Jinx, che vengono coinvolte in una lotta di potere tra la città utopica di Piltover e quella underground e oppressa di Zaun. Nel capitolo finale, l'attacco compiuto da Jinx darà il via a un'escalation del conflitto .