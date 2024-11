Ilrestodelcarlino.it - Torna il Matterello d'Oro, a Bologna la sfida evento nel mondo delle sfogline: ecco quando

, 5 novembre 2024 – Tirare la sfoglia è un'arte. Un'arte che andrà in scena domenica 2 febbraio 2025 con il ‘d'oro - dedicato a Ivo Galletti’. Fondato dall'imprenditore Cavalier Galletti, l', che mancava in città dal 2011, ricon una nuova veste grazie alla volontà di Confcommercio Ascome in collaborazione con l'Antoniano che lo ospiterà. Lee gli sfoglini, professionisti, amatori e teenager, si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di miglior sfoglia tirata a regola d'arte, celebrando così unatradizioni culinarie più preziose della nostra regione. “Dopo tanti anni, siamo orgogliosi di far ripartire ild'Oro, un simbolo autentico della nostra città esue tradizioni più profonde. Questa manifestazione rappresenta non solo una gara di abilità, ma un'occasione per unire professionisti e appassionati, mantenendo viva l'arte della sfoglia fatta a mano, che è un tratto distintivo della nostra identità – commenta Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom–.