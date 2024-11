Iltempo.it - L'ex spin doctor d Obama avverte Kamala: "Numeri preoccupanti"

«Idel voto in anticipo sono un po'» perHarris. A dirlo è Jim Messina, stratega dem che è stato manager della campagna di Baracknel 2012, spiegando, in un'intervista con Msnbc, che quest'anno i repubblicani, solitamente fedeli al voto nel giorno dell'election day, hanno votato in anticipo con percentuali senza precedenti. «I repubblicani non hanno fatto quello che hanno fatto l'ultima volta», ha continuato, ricordando che quattro anni fa «Trump disse, 'non votate in anticipo' e non l'hanno fatto». Quest'anno invece appaiono «in vantaggio neidel voto in anticipo, così quando arriveranno i dati (.) la situazione sarà un po' diversa dal 220 ed è un po' pauroso». Messina, comunque, si è detto ottimista sul ruolo che avrà l'alta affluenza tra donne e giovani tra chi ha votato in anticipo.