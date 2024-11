Thesocialpost.it - Padova, orrore in ospedale: papà sevizia il figlio neonato, grave in rianimazione

Dramma in, dove un giovane padre di 22 anni ha violentato ildi cinque mesi, ricoverato per problemi respiratori. L’uomo ha approfittato dei momenti in cui medici e infermieri si allontanavano per compiere gli atti. Il, già in gravi condizioni, ha subito lesioni al cavo orale che hanno ulteriormente aggravato la sua salute.Leggi anche: Bimba di 10 anni aggredita e uccisa dal cane di famiglia, tragedia inaspettata: “Affettuoso e legato a lei” Scoperta scioccante in Pediatria La terribile vicenda è avvenuta nel reparto di Pediatria dell’di. Medici e infermieri avevano notato segni insoliti nel cavo orale del piccolo, e ogni volta che il padre lasciava l’le condizioni del bimbo apparivano peggiorate. Sospettando che potesse trattarsi di maltrattamenti, il personale sanitario ha subito allertato la polizia. Grazie a questa segnalazione, la squadra mobile ha avviato le indagini, con la collaborazione della sezione specializzata nei reati sui minori.