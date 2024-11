Il Touring Club Italiano di Napoli e della Campania festeggia i 130 anni con due eventi

Leggi tutto su Ildenaro.it

Era il 1894 quando Luigi Vittorio Bertarelli fondò ilCiclisticoinsieme ad altri 56 giovani innovativi, intraprendendo un viaggio straordinario che avrebbe cambiato il modo in cui vediamo il mondo. La sua visione del viaggio lo rese un vero pioniere, spingendo gli altri ad appassionarsi allo studio e alla scoperta dell’Italia. Un uomo che oltre un secolo fa ha trasformato il viaggio in un’esperienza di scoperta e arricchimento culturale. Oggi, dopo 130, il(con la recente trasformazione da Associazione a Fondazione) è ancora un punto di riferimento per chi crede nell’accessibilitàbellezza ecultura. Ildi, con i Volontari deidi Territorio e di Aperti per Voi, celebra questo importante traguardo con due iniziative.