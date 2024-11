Musei Giuli non conferma 4 direttori Pacelli Pinacoteca di Bologna | Sono sotto shock Poi la telefonata con il ministro

Leggi tutto su Open.online

». A dirlo è la storica dell’arte Maria Luisa, direttrice dellanazionale di, a cui ildella Cultura Alessandronon ha rinnovato il contratto. «Non c’era alcun sentore. Da nominata, il 2 novembre 2020, ho tirato su un museo non ancora autonomo dal nulla, combattendo con la carenza di personale. Era finito in un cono d’ombra»,linea a La Repubblica, dopo la notizia della sua rimozione. «riuscita a contattare il direttore generale deiMassimo Osanna: ha detto che era dispiaciuto, ma che non c’era nulla da fare – continua-. Avrei voluto che a parlare per me fossero i fatti. Mi aspetto che l’ente per cui lavoro agisca con un rispetto adeguato, nel momento in cui finisce un rapporto di lavoro. Davvero hanno fatto tutto il possibile? Non lo so, non credo».