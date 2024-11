Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 4 al 8 novembre

Leggi tutto su Serietvinpillole.it

Ildal 4 al 8E’ passata una settimana da quando la nuova stagione del ilè iniziato con la nuova collezione di Botteri. La serie oltre ad andare in onda su rai 1 sarà disponibile con gli episodi su RaiPlay. Ildal 4 al 8Lunedì 4Marcello ha preparato un memoriale contro Umberto e sta valutando di renderlo pubblico. La portinaia di Roberto mostra un eccessivo interesse per la sua vita privata, suscitando preoccupazione in Mario. Adelaide scopre che Umberto ha rivelato tutta la verità a Marta. Irene cerca di riavvicinarsi ad Alfredo. Odile comunica la vittoria di un prestigioso premio ottenuto dalla Galleria Milano Moda, ignara dei recenti avvenimenti tra Umberto e Marta.