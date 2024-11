Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, sesta puntata: Nina Zilli si ritira, Alan Friedman perde il ballottaggio contro Sonia Bruganelli

Ieri sera è andata in onda ladicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli giunto alla sua diciannovesima edizione. Anche quest’anno, i giurati dicon lesono Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista a bordo pista Alberto Matano, che assegna il tesoretto a fine. Confermata anche Rossella Erra come “tribuna del popolo”, affiancata dagli ex maestri diSara Di Vaira e Simone Di Pasquale, con il ruolo di tribuni della giuria popolare ai quali spetta l’onere di assegnare la Wild Card ad una coppia eliminata. Ballerina per una notte nella quintadicon lel’attrice Edwige Fenech che ha ballato un valzer con Simone Iannuzzi sulle note de La vie en rose conquistando 50 punti validi per il tesoretto.