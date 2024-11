Lanazione.it - Alluvione, Prato ricorda la tragedia del 2 novembre

, 22024 – A un anno dall’del 22023 anchehato quella terribile notte. Oggi pomeriggio nel salone consiliare, il Comune ha riunito il ComitatoPro Emergenze, la Protezione Civile, la Provincia, i sindaci dell'area pratese e gli ex sindaci che hanno affrontato l'emergenza. A moderare è stato il direttore di TvGiancarlo Gisonni. L'iniziativa è stata aperta con un minuto di silenzio riservato alle quattro vittime del territorio che hanno tragicamente perso la vita durante l’. In rappresentanza di chi ha donato o aiutato i soccorsi c'erano tra gli altri le Pagliette dell'istituto Buzzi, la Fondazione Cassa di Risparmio die il presidente di Palazzo delle Professioni Maurizio Dominici, mentre in rappresentanza delle famiglie alluvionate sono intervenuti Mauro Del Ministro e Anna Bendoni.