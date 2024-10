Nuove risorse per il cimitero dell’Aquila | 12 milioni per manutenzione e ristrutturazione

Nuove risorse per il cimitero dell’Aquila: 1,2 milioni per manutenzione e ristrutturazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Aquila ha visto un importante sviluppo nella gestione delle strutture cimiteriali grazie a un investimento di 1,2 milioni di euro approvato dalla giunta comunale. Questi fondi saranno utilizzati per affrontare opere di manutenzione e ristrutturazione necessarie per garantire la cura e la fruibilità dei cimiteri. Gli interventi riguarderanno sia il Monumentale dell’Aquila che diverse frazioni del comune, ponendo l’accento sull’attenzione dell’amministrazione verso la valorizzazione di luoghi di memoria e di rispetto. Dettagli dell’intervento al cimitero monumentale La parte più consistente dell’assegnazione, pari a 800mila euro, verrà dedicata a interventi di manutenzione e ristrutturazione presso il Monumentale dell’Aquila, in particolare sull’edificio del 1992. Gaeta.it - Nuove risorse per il cimitero dell’Aquila: 1,2 milioni per manutenzione e ristrutturazione Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Aquila ha visto un importante sviluppo nella gestione delle strutture cimiteriali grazie a un investimento di 1,2di euro approvato dalla giunta comunale. Questi fondi saranno utilizzati per affrontare opere dinecessarie per garantire la cura e la fruibilità dei cimiteri. Gli interventi riguarderanno sia il Monumentaleche diverse frazioni del comune, ponendo l’accento sull’attenzione dell’amministrazione verso la valorizzazione di luoghi di memoria e di rispetto. Dettagli dell’intervento almonumentale La parte più consistente dell’assegnazione, pari a 800mila euro, verrà dedicata a interventi dipresso il Monumentale, in particolare sull’edificio del 1992.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per ildell’Aquila: 1,2 milioni per manutenzione e ristrutturazione; Valle Pretara: La ricostruzione delle case popolari diventa un’urgenza per i residenti; Firmato il Grant Agreement per il ponte sullo Stretto di Messina: cofinanziamento di 25 milioni di euro; La biblioteca planettiana di Jesi riceve un importante fondo fotografico dalla famiglia corradi; Matera: L’archivio di stato resta in via Stigliani, annuncia il sindaco Bennardi; Guardia Costiera del Lazio: Sanzioni per oltre 60.000 euro a tutela della pesca; Approfondisci 🔍

San Demetrio Ne’ Vestini (AQ), Di Bartolomeo: “Cimitero comunale esempio di rinnovamento e rispetto”

(laquilablog.it)

Il 2 novembre alle ore 11, Padre Claudio, parroco della comunità vestina, celebrerà la messa nella piccola chiesetta di San Mauro. Anche questo è un evento da ricordare, visto che è la prima volta ...

Aldilapp, la rivoluzione digitale al cimitero dell'Aquila

(ansa.it)

Una mappa digitale del cimitero dell'Aquila con tanto di gelocalizzazione delle tombe e dei profili digitali del defunto. Arriva anche nel capoluogo, su iniziativa di Assessorato all'Ambiente e Asm Sp ...

Cimiteri, lavori per 800mila euro. Ecco i prossimi interventi

(lanazione.it)

Venendo ai lavori, il cimitero di Tobbiana ha visto un ampliamento funzionale con la realizzazione di un nuovo blocco di 217 ossarini e nuovi punti acqua. Ampliameto anche il cimitero di Paperino ...

Brescia: nuovi servizi funerari nei cimiteri della città

(primabrescia.it)

Nel Vantiniano, dove si sono concentrati la maggior parte degli interventi, sono stati creati circa 400 nuovi ossari e sono stati anche rifatti i servizi igienici pubblici all’ingresso. Anche nel ...