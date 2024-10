Taiwan si prepara per il tifone Kong-rey: le foto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un super tifone si sta per abbattere su Taiwan, portando venti di 240 chilometri orari e onde alte fino a otto metri. Kong-rey, che si sta spostando a nord-ovest sul Mar delle Filippine, corrisponde a un uragano atlantico di categoria quattro e dovrebbe raggiungere l’isola durante la notte italiana fra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. Le previsioni del Joint Typhoon Warning Center suggeriscono che la tempesta potrebbe leggermente indebolirsi prima di toccare terra, ma dovrebbe scatenare ugualmente forti acquazzoni, improvvise inondazioni e mareggiate. A rischio anche le zone elevate per possibili frane. «Invitiamo tutti a prepararsi», ha spiegato il dottor Chu Mei-lin dell’agenzia meteorologica dell’isola. «Quasi tutta Taiwan sarà coperta dal cerchio del tifone entro sera». Lettera43.it - Taiwan si prepara per il tifone Kong-rey: le foto Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un supersi sta per abbattere su, portando venti di 240 chilometri orari e onde alte fino a otto metri.-rey, che si sta spostando a nord-ovest sul Mar delle Filippine, corrisponde a un uragano atlantico di categoria quattro e dovrebbe raggiungere l’isola durante la notte italiana fra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. Le previsioni del Joint Typhoon Warning Center suggeriscono che la tempesta potrebbe leggermente indebolirsi prima di toccare terra, ma dovrebbe scatenare ugualmente forti acquazzoni, improvvise inondazioni e mareggiate. A rischio anche le zone elevate per possibili frane. «Invitiamo tutti arsi», ha spiegato il dottor Chu Mei-lin dell’agenzia meteorologica dell’isola. «Quasi tuttasarà coperta dal cerchio delentro sera».

Il presidente taiwanese William Lai ha esortato la popolazione "a prendere precauzioni. Questo tifone si sta muovendo rapidamente, evitate zone montuose e costiere" ...

(LaPresse) Taiwan ha emesso un avviso di allerta per il tifone Kong-rey, mentre la tempesta continua il suo percorso verso le acque a sud-est ...

nel nord-est di Taiwan, mentre l'isola si prepara all'arrivo del Super Tifone Krathon. Taiwan, pur non avendo una categoria specifica per i super tifoni, ha classificato Krathon come un "forte ...

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha esortato la popolazione a stare lontana dalle montagne e dalla costa, mentre il ministero della Difesa ha dichiarato di aver messo in allerta circa 36mila ...