Movieplayer.it - Parthenope, il cinema di Sorrentino è una continua ricerca del mistero

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), tra mythos e realtà, è il personaggio (e quindi il film) in cui Paoloproietta il senso della sua contemplazione del mondo. Alladelche è celato al suo interno. Ildi Paoloè sempre stato caratterizzato da uno sguardo in bilico, tra superficie e complessità, realtà ed evocazione, visibile e intuibile, domanda e risposta. Questo è il motivo fondamentale per il quale i suoi film sono più contemplativi che legati ad all'azione, più descrittivi che impegnati nella narrazione. Il riferimento è ad una visione in cui ilè in grado di andare oltre il comune dell'esistenza e accedere a una dimensione nascosta sebbene profondamente ad esso connaturata, legata al. Una brina, un sottobosco, una patina essenziale, che attraversa il visibile, lo riempie e, ogni tanto,