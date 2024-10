Milan-Napoli, le parole di Di Lorenzo e Musah (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Di seguito le dichiarazioni che il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato a Sport Mediaset dopo la vittoria sul Milan al Meazza. “Portare via tre punti a Milano è molto bello. Siamo tutti contenti del risultato e della prestazione. Un Milan con molte assenze? Di quello che dicono ci deve importare poco, è stata una partita difficile contro una squadra importante e in uno stadio molto caldo, ma abbiamo fatto una bella prestazione e siamo contenti della vittoria”. Qual è il vero obiettivo dei partenopei? “Dove possiamo arrivare? Tutte le partite del campionato italiano sono difficili, su questo il mister punta tantissimo e vuole che affrontiamo al massimo delle nostre potenzialità tutti gli avversari. E’ più importante quello che vogliamo fare noi, è presto per guardare allo Scudetto. La classifica è bella perché siamo in testa, ma è ancora lunga. Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli, le parole di Di Lorenzo e Musah Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Di seguito le dichiarazioni che il capitano delGiovanni Diha rilasciato a Sport Mediaset dopo la vittoria sulal Meazza. “Portare via tre punti ao è molto bello. Siamo tutti contenti del risultato e della prestazione. Uncon molte assenze? Di quello che dicono ci deve importare poco, è stata una partita difficile contro una squadra importante e in uno stadio molto caldo, ma abbiamo fatto una bella prestazione e siamo contenti della vittoria”. Qual è il vero obiettivo dei partenopei? “Dove possiamo arrivare? Tutte le partite del campionato italiano sono difficili, su questo il mister punta tantissimo e vuole che affrontiamo al massimo delle nostre potenzialità tutti gli avversari. E’ più importante quello che vogliamo fare noi, è presto per guardare allo Scudetto. La classifica è bella perché siamo in testa, ma è ancora lunga.

