Belgio, Audi chiude fabbrica auto elettriche a Bruxelles nel febbraio 2025 per crollo vendite del 60% del Suv green Q8 e-tron

La data della chiusura è il 28 febbraio 2025, nello stabilimento Audi lavorano 3mila dipendenti; Audi, che fa parte del gruppo Volkswagen, sarebbe in contatto con un potenziale investitore che rileverebbe l'impianto belga travolto dalla crisi delle auto elettriche. Audi chiude la sua fabbrica.

