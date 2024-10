Panorama.it - Salari in crescita, ma quasi 7 milioni di lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gli stipendi aumentano più dell’inflazione, madisono ancora indele il commercio extra Ue diminuisce. L’Istat ha fatto oggi il punto su retribuzioni ed export. E intanto dalla Manovra emergono sforbiciate preoccupanti al settore dell’automotive, già in crisi, e grossi finanziamenti alla Difesa. Il potere d’acquisto torna lentamente a crescere, ma resta critica la situazione per circa 6,9diitaliani indel. A fine settembre,il 53% dei dipendenti italiani è indi un aggiornamentoale che tarda ad arrivare, con un tempo medio didi circa 18,3 mesi per i contratti scaduti. Rispetto a un anno prima, questo periodo è sceso drasticamente dai 32,2 mesi, segno che la trattativa sui contratti ha fatto qualche passo avanti.