Rapporto: ceto medio spremuto, il 15% paga il 64% delle tasse. (Ma la colpa è degli stipendi bassi e dell'evasione tra gli autonomi)

(Di martedì 29 ottobre 2024) I contribuenti che in Italia dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, il 15,27% del totale, mano il 63,4%imposte mentre quelli che dichiarano meno di 15mila sono poco meno di 17 milioni (il 40,35% del totale) eno l’1,29% dell’Irpef complessiva. È quanto si legge nel Report di Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e le dichiarazioni dei redditi 2022 presentato oggi alla Camera. “Il 75,8% dei contribuenti dichiara redditi da zero fino a 29mila euro, si legge, corrispondendo solo il 24,43% di tutta l’Irpef, un’imposta neppure sufficiente a coprire la spesa sanitaria”. Fin qui i numeri presentati che però, come ben sa ogni statistico, possono essere “torturati” per far loro dire qualunque cosa. Che la pressione fiscali sui ceti medi in Italia sia alta, non tanto in valori assoluti ma inal livello dei servizi che ricevono, è indubbio.