Davidemaggio.it - A Casa di Maria Latella chiude nell’indifferenza generale

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un passaggio in Rai che aveva destato una certa curiosità. Inizialmente avrebbe dovuto prendere il posto della silurata Serena Bortone, poi si è deciso di collocarla nella seconda serata del martedì. Dopo un mese e mezzo a Rai 3, di fatto, diresta ben poco. Adi, format nato dalle ceneri di A Cena dasu SkyTG24, si avvia alla conclusione senza quasi aver lasciato traccia. “Mi auguro che qualcosa rimanga”, disse la conduttrice alla vigilia del suo ritorno su Rai 3 a ventotto anni dal talk Dalle Venti alle Venti. Speranze vane. Da programma con pochi (su Sky) a programma per pochi: sette puntate su Rai 3 che sono valse alla rete solo l’1.9% di share medio. Nemmeno il tentativo di ‘farsi conoscere’ andando in onda di pomeriggio (lo scorso 7 ottobre) è servito: appena 198.000 spettatori e il 2.2%.