Mamma Miriam dà alla luce tre gemellini, grande festa al Policlinico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Triplo fiocco azzurro al Policlinico. Una donna di 32 anni, Miriam Durante, nei giorni scorsi ha dato alla luce tre gemellini. I piccoli, chiamati Alex, Nicolas e Gabriel, stanno bene e lo scorso 22 ottobre sono tornati a casa a conoscere il fratello maggiore e il loro padre Salvatore Crispi Messinatoday.it - Mamma Miriam dà alla luce tre gemellini, grande festa al Policlinico Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Triplo fiocco azzurro al. Una donna di 32 anni,Durante, nei giorni scorsi ha datotre. I piccoli, chiamati Alex, Nicolas e Gabriel, stanno bene e lo scorso 22 ottobre sono tornati a casa a conoscere il fratello maggiore e il loro padre Salvatore Crispi

Mamma Miriam dà alla luce tre gemellini, grande festa al Policlinico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Selvaggia Roma è finalmente diventata mamma di Luce; ad annunciarlo è il compagno dell ... Fonte: instagram @lucateti9 Come si apprende, la ex partecipante di Temptation Island ha dato alla luce la ... (gravidanzaonline.it)

Che anno importante il 2024, per Miriam Leone. L’attrice ed ex Miss Italia non dimenticherà mai gli ultimi mesi. Il 29 dicembre del 2023 è diventata mamma per la prima volta: è nato Orlando, frutto de ... (msn.com)

Selvaggia Roma ha dato alla ... mamma, dopo aver subito un evento molto doloroso. In passato, infatti, l’ex gieffina ha subito un aborto e, per lei, la gravidanza della piccola Luce è stata ... (dilei.it)