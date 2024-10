Halloween al Nhow Milano: la festa speciale di Hotel Folie (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano si prepara a una notte di Halloween indimenticabile. Il 31 ottobre, il Nhow Milano ospiterà "Hotel Folie", un evento esclusivo curato da Clubber Agency che promette di trasformare lo spazio T35 in un club segreto come mai visto prima.La serata sarà all'insegna dei ritmi coinvolgenti Milanotoday.it - Halloween al Nhow Milano: la festa speciale di Hotel Folie Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)si prepara a una notte diindimenticabile. Il 31 ottobre, ilospiterà "", un evento esclusivo curato da Clubber Agency che promette di trasformare lo spazio T35 in un club segreto come mai visto prima.La serata sarà all'insegna dei ritmi coinvolgenti

Halloween al Nhow Milano: la festa speciale di Hotel Folie

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In occasione di Halloween, anche la città di Milano si riempie di eventi spaventosi e divertenti per celebrare il 31 ottobre in famiglia. Da laboratori creativi a pranzi tematici, feste, spettacoli e attività speciali, ce n’è per tutti i gusti e per ... (Tg24.sky.it)

Facebook WhatsApp Twitter Il The ORGANICS SkyGarden di Milano, situato al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, è pronto a trasformarsi per Halloween in un suggestivo omaggio al Dia De Los Muertos, la coloratissima festa tipica delle ... (Gaeta.it)

Milano si prepara a una notte di Halloween indimenticabile. Il 31 ottobre, il Nhow Milano ospiterà "Hotel Folie", un evento esclusivo curato da Clubber Agency che promette di trasformare lo spazio T35 ... (milanotoday.it)

Giovedì 31 ottobre, in occasione di Halloween, ai Magazzini Generali arriva una super festa a tema horror. In console, i deejay Atn e Glionna faranno ballare il pubblico fino all'alba con musica ... (milanotoday.it)

In occasione di Halloween, anche la città di Milano si riempie di eventi spaventosi e divertenti per celebrare il 31 ottobre in famiglia. Da laboratori creativi a pranzi tematici, feste, spettacoli e ... (tg24.sky.it)