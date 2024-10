Notizie.com - Carolina di Monaco, il triste annuncio getta tutti nello sconforto: la situazione è precipitata

(Di lunedì 28 ottobre 2024)di, nonostante gli anni passati dai tempi d’oro, rimane una delle principesse più amate e apprezzate al mondo. La sua eleganza innata e la sua fierezza anche nell’affrontare i cambiamenti dovuti all’età l’hanno resa unica agli occhi didi– www.notizie.comEppure oggi in molti sono rimasti colpiti da quanto sta succedendo nel Principato die dalle ultime notizie appena arrivate a noi. Il momento cheè costretta ad affrontare, infatti, è uno dei più tristi degli ultimi anni. La principessa che tanto ha dovuto soffrire in passato per la morte dell’amato Stefano Casiraghi, e che tanto ha sofferto anche recentemente dopo il naufragio della relazione con Ernst di Hannover, pare non abbia ancora terminato le proprie pene. E questa volta nella vicenda sono coinvolti direttamente anche suo fratello Alberto e Charlene.