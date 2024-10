Tvplay.it - Bufera su Jannik Sinner, attacco pesante prima del torneo: il paragone è umiliante

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il numero uno al mondocontinua a scatenare polemiche. Lui ovviamente non c’entra ma sono gli altri ad attaccarlo. La stagione diin questo 2024 è stata letteralmente meravigliosa. Il campione di San Candido ha riscritto i record della storia italiana, instaurando una serie di numeri impressionanti. Oltre a questo va sottolineato cheè diventato il primo numero uno al mondo della storia del tennis italiano. duro(Lapresse) TvPlayQuesta e non solo, una serie di importanti soddisfazioni che fanno sorridere i nostri appassionati. Allo stesso tempo peròè stato quest’anno alle prese con il caso Clostebol che ha scatenato i suoi colleghi, e alcuni lo hanno attaccato duramente. In primis Nick Kyrgios ma anche qualcun altro non ha gradito il comportamento della federazione verso il numero uno, giudicato troppo remissivo.