Vescovi di Napoli in difesa dei lavoratori Stellantis: «Bloccate questa deriva pericolosa» (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La crisi che sta colpendo l'industria automobilistica in Europa, in particolare la situazione drammatica dei lavoratori di Stellantis, è diventata un tema di rilevante importanza anche per la Chiesa. Recentemente, i Vescovi delle diocesi di Nola e Acerra, monsignor Francesco Marino e monsignor Antonio Di Donna, hanno espresso la loro preoccupazione e solidarietà a chi sta affrontando la precarietà lavorativa e familiari in seguito al segno negativo che la cassa integrazione sta assumendo nel settore. Un momento drammatico per i lavoratori dell'automotive Le parole dei due Vescovi arrivano in un contesto di forte incertezza economica per il settore automobilistico.

Vescovi Acerra e Nola - solidarietà a lavoratori Stellantis - "Come cittadini e come cristiani non possiamo accettare una transizione contro il lavoro e con costi sociali enormi". Così i vescovi di Nola ed Acerra (Napoli), monsignor Francesco Marino e monsignor Antonio Di Donna, hanno espresso piena vicinanza ... (Quotidiano.net)

