Non solo Balotelli: anche Ben Yedder gratis, la destinazione in Serie A (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha vissuto un periodo d’oro e adesso, senza squadra, potrebbe approdare in Serie A. Oltre Balotelli. Oltre il nome di “Super Mario”, c’è un altro calciatore che, dalla lista degli svincolati, potrebbe finire in Serie A. C’è una vicenda extra-campo, spiegano da Il Corriere dello Sport, poi sarà tutto sistemato e il club sarà pronto ad accoglierlo in Serie A. Il fuoriclasse francese ha vissuto un lunghissimo periodo al Monaco, poi da capitano del club monegasco ha lasciato, senza rinnovo, e adesso cerca una nuova soluzione. Rompipallone.it - Non solo Balotelli: anche Ben Yedder gratis, la destinazione in Serie A Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha vissuto un periodo d’oro e adesso, senza squadra, potrebbe approdare in Serie A. Oltre. Oltre il nome di “Super Mario”, c’è un altro calciatore che, dalla lista degli svincolati, potrebbe finire in Serie A. C’è una vicenda extra-campo, spiegano da Il Corriere dello Sport, poi sarà tutto sistemato e il club sarà pronto ad accoglierlo in Serie A. Il fuoriclasse francese ha vissuto un lunghissimo periodo al Monaco, poi da capitano del club monegasco ha lasciato, senza rinnovo, e adesso cerca una nuova soluzione.

