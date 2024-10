Ilrestodelcarlino.it - Fiume Po in piena, barca con turisti americani bloccata per tre giorni

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ferrara, 26 ottobre 2024 – I ponti sui fiumi sono diventati una maledizione per Rudy Toninato, 57 anni, al timone della società Delta Tour, sette imzioni, quando i motori girano al minimo dieci capitani, quando la stagioneca decolla oltre venti, gli occhi alla prua delle navi da crociera che solcano le onde. Il capitano Toninato, vice presidente di Assonautica navigazione acque interne Veneto ed Emilia, è socio nella società di Mantova Navi Andes. E proprio a Mantova sono rimasti bloccati con un’imzione – a bordo i– a causa delle piene e dei ponti, che lui definisce appunto una maledizione. Per tre16sono rimasti all’ancora. Soggiorno obbligato sulla motonave La Bella Vita Mery, 15 cabine, in grado di ospitare 30 passeggeri.