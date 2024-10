Damiano David balla e canta nel video del nuovo singolo (e per molti è il nuovo Harry Styles) (Di sabato 26 ottobre 2024) Il nuovo singolo di Damiano David ha portato l'ex Maneskin a fare un genere diverso in perfetto stile Harry Styles L'articolo Damiano David balla e canta nel video del nuovo singolo (e per molti è il nuovo Harry Styles) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Damiano David balla e canta nel video del nuovo singolo (e per molti è il nuovo Harry Styles) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildiha portato l'ex Maneskin a fare un genere diverso in perfetto stileL'articoloneldel(e perè il) proviene da Novella 2000.

Testo - traduzione - significato e video di Born With a Broken Heart - il nuovo singolo di Damiano David - Damiano David è uscito con un nuovo singolo dopo il debutto da solista con Silverlines. Nel nuovo brano Born With A Smile Damiano parla del suo essere imperfetto, anche nelle relazioni sentimentali.Continua a leggere (Fanpage.it)

