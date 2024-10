Gamberorosso.it - Come fare il pan dei morti con la ricetta di Davide Longoni, uno dei migliori panettieri d'Italia

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un dolce povero e buonissimo, di origini contadine: il pan deiè una specialità milanese immancabile per la notte tra il 1 e il 2 novembre. Realizzarlo in casa è molto semplice, bastano pochi ingredienti per creare questo panetto dolce allungato e ricco di frutta secca. A fornirci la, tra i maestri della panificazionena e punto di riferimento nel capoluogo meneghino. Ladel pan deidiPer 10 pan deiIngredienti 375 g biscotti tritati 105 g albumi 37.5 arancia candita 150 g. uvetta 125 g zucchero 150 g farina tipo “0” 10.5 g polvere lievitante 6 g cannella 45 g cacao Aggiungete in una ciotola tutti gli ingredienti e mescolate (se necessario, aggiungete un altro po' di albume per compattare meglio il composto). Dividete l'impasto in palline da 90g ciascuna e date a ognuna una forma ovale.