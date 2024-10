Pozzuoli – Piazzale palazzine pieno di escrementi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: “Cara Gió, scusa la foto, ma stamattina la strada dove abito è piena di sacchetti di escrementi dei cani che i padroni avevano raccolto e buttato nei cestini dell’umido. Qualcuno li ha gettati a terra svuotando i cestini e non è la prima volta. Da premettere che un giorno ho fermato un Pozzuoli – Piazzale palazzine pieno di escrementi Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: “Cara Gió, scusa la foto, ma stamattina la strada dove abito è piena di sacchetti didei cani che i padroni avevano raccolto e buttato nei cestini dell’umido. Qualcuno li ha gettati a terra svuotando i cestini e non è la prima volta. Da premettere che un giorno ho fermato undiIl Blog di Giò.

