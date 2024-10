Lunedì nuovo sciopero della Start (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato di Ascoli ha proclamato lo sciopero di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti della Start Spa (società esercente le attività di trasporto pubblico locale) per l’intera giornata di Lunedì. Si tratta della seconda azione di sciopero, dopo quella di 4 ore del mese scorso, in quanto ancora le carenze denunciate e le condizioni di lavoro in cui versano i lavoratori sono sostanzialmente identiche permanendo, difatti, le innumerevoli problematiche esposte da tempo da parte sindacale riguardanti la pulizia e manutenzione degli automezzi adibiti al servizio urbano ed extra- urbano, le criticità legate alle attività dell’officina, la sicurezza su determinate linee ed i problemi connessi alla viabilità, la mancanza di servizi igienici in alcuni capolinea nonché gravi criticità sui servizi attualmente svolti con riduzione anche dei relativi turni. Ilrestodelcarlino.it - Lunedì nuovo sciopero della Start Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato di Ascoli ha proclamato lodi tutte le lavoratrici e lavoratori dipendentiSpa (società esercente le attività di trasporto pubblico locale) per l’intera giornata di. Si trattaseconda azione di, dopo quella di 4 ore del mese scorso, in quanto ancora le carenze denunciate e le condizioni di lavoro in cui versano i lavoratori sono sostanzialmente identiche permanendo, difatti, le innumerevoli problematiche esposte da tempo da parte sindacale riguardanti la pulizia e manutenzione degli automezzi adibiti al servizio urbano ed extra- urbano, le criticità legate alle attività dell’officina, la sicurezza su determinate linee ed i problemi connessi alla viabilità, la mancanza di servizi igienici in alcuni capolinea nonché gravi criticità sui servizi attualmente svolti con riduzione anche dei relativi turni.

