Lindsay Lohan protagonista del primo trailer della commedia natalizia Our Little Secret (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato diffuso il trailer di Our Little Secret, la prossima commedia natalizia con protagonista Lindsay Lohan e Ian Harding. Lindsay Lohan è protagonista del nuovo trailer del suo prossimo film natalizio targato Netflix, Our Little Secret. Nella commedia Lohan e Ian Harding (Pretty Little Liars) interpretano due ex risentiti che sono costretti a passare il Natale sotto lo stesso tetto dopo aver scoperto che i loro attuali partner sono fratelli. Le cose si complicano ulteriormente quando il personaggio della Lohan si scontra con la madre del suo ragazzo, interpretata da Kristin Chenoweth. Tra gli altri membri del cast figurano Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes, Chris Parnell, Dan Bucatinsky, Katie Baker, Jake Brennan, Ash Santos e Brian Movieplayer.it - Lindsay Lohan protagonista del primo trailer della commedia natalizia Our Little Secret Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato diffuso ildi Our, la prossimacone Ian Harding.del nuovodel suo prossimo film natalizio targato Netflix, Our. Nellae Ian Harding (PrettyLiars) interpretano due ex risentiti che sono costretti a passare il Natale sotto lo stesso tetto dopo aver scoperto che i loro attuali partner sono fratelli. Le cose si complicano ulteriormente quando il personaggiosi scontra con la madre del suo ragazzo, interpretata da Kristin Chenoweth. Tra gli altri membri del cast figurano Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes, Chris Parnell, Dan Bucatinsky, Katie Baker, Jake Brennan, Ash Santos e Brian

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lindsay Lohan è entrata in 'modalità mamma' con il figlio Luai - Jamie Lee Curtis : "Lo adora" - La co-star in Quel pazzo venerdì era impegnata nella lavorazione del sequel con la collega, da poco diventata genitrice. Jamie Lee Curtis è affascinata dalla versione da neo-mamma di Lindsay Lohan. Ospite del Children's Hospital Los Angeles 2024 ... (Movieplayer.it)

Da Toni Garrn a Kerry Washington passando per Lindsay Lohan : tutte le star in front row alla New York Fashion Week - La settimana della moda d'Oltreoceano è in corso. Se gli occhi sono puntati sulle passerelle, non da meno lo sono sulle prime file dei défilé, presidiate da volti del cinema, stelle dello spettacolo, icone della moda e anche membri royal… (Vanityfair.it)

Quel pazzo venerdì 2 : Jamie Lee Curtis critica i paparazzi condividendo un'adorabile foto con Lindsay Lohan - Jamie Lee Curtis ha condiviso una foto scattata dai paparazzi sul set di Quel pazzo venerdì 2 per confermare i piani legati alla distribuzione del sequel. Jamie Lee Curtis ha criticato l'intrusione dei paparazzi durante le riprese del film Quel ... (Movieplayer.it)

Quel pazzo venerdì 2 - riprese finite : Jamie Lee Curtis e la commovente dedica a Lindsay Lohan - L'attrice ha voluto omaggiare la collega più giovane con cui è tornata a condividere il set nel sequel della commedia cult In vista degli ultimi giorni di riprese del film Freakier Friday, sequel di Quel pazzo venerdì, Jamie Lee Curtis ha scelto i ... (Movieplayer.it)