Giulia Cecchettin, parla il papà Gino: "Oggi abbiamo capito davvero chi è Filippo Turetta"

Nel giorno dell'interrogatorio di Turetta, imputato per omicidio aggravato, in aula c'era anche Gino Cecchettin: "Sapere cosa ha passato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita è stato il momento più doloroso di questa giornata" ha ammesso ai microfoni di Fanpage.

Omicidio Cecchettin - papà Gino : “Dolore per gli ultimi istanti di Giulia - ho capito chi è Turetta” - (Adnkronos) – “Sapere gli ultimi momenti della vita di Giulia” è stato il momento più delicato dell’udienza di oggi, 25 ottobre, per Gino Cecchettin, il papà di Giulia, assassinata lo scorso 11 novembre con 75 coltellate. Nel giorno ... (Periodicodaily.com)

