Corso gratuito di educazione digitale per adulti e over 65

Si terrà nel pomeriggio di domani, 25 ottobre, alle ore 17 nella sala comunale in via Rubicone 15, un Corso gratuito di educazione digitale dei consumatori adulti, specie gli over 65. Un Corso di formazione per la digitalizzazione e l'accrescimento delle competenze digitali."L'iniziativa, che

