WWE | Debutto misterioso ad NXT per ZARIA conosciuta in precedenza come DELTA

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per diverse settimane ad NXT sono andate in onda delle vignette ritraenti, atleta australiana che ben ha impressionato la dirigenza WWE in alcuni tryout al punto da metterla subito sotto contratto. L’australiana è stata presentata in queste settimaneuna forza della natura, capace di mettere ko diverse avversarie alla volta o di distruggere simbolicamente dei muri e anche stanotte è apparsa in un video che sembrava segnaredata diquella di Halloween Havoc, invece la ragazza australiana alla fine è apparsa già questa notte. Luci e mistero Mentre la puntata di NXT volgeva al termine, dopo il main event tra Giulia e Stephanie Vaquer contro le Fatal Influence, proprio il trio capitanato da Jayce Jayne ha girato la ruota per determinare la stipulazione del match di una di loro contro Kelani Jordan ad Halloween Havoc.