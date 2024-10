Francesco Spano, dimissioni da capo di gabinetto di Giuli dopo 10 giorni: ricca consulenza al marito al Maxxi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’inchiesta ruoterebbe intorno al Maxxi, di cui Spano faceva parte fino a poco tempo fa. Giuli: "Barbarico clima di mostrificazione" Francesco Spano ha rassegnato le dimissioni. Il capo di gabinetto di Giuli nominato appena 10 giorni fa ha preso questa decisione dopo il pressing di Palazzo Ch Ilgiornaleditalia.it - Francesco Spano, dimissioni da capo di gabinetto di Giuli dopo 10 giorni: ricca consulenza al marito al Maxxi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’inchiesta ruoterebbe intorno al, di cuifaceva parte fino a poco tempo fa.: "Barbarico clima di mostrificazione"ha rassegnato le. Ildidinominato appena 10fa ha preso questa decisioneil pressing di Palazzo Ch

