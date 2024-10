Tentativo di rapina a mano armata sventato a Mercogliano: tre uomini in fuga (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente Tentativo di rapina a mano armata ha scosso la tranquillità di Mercogliano, comune situato in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto all’interno di una gioielleria molto conosciuta della zona, creando preoccupazione tra i residenti e richiamando rapidamente l’attenzione delle forze dell’ordine. Grazie a una pronta segnalazione da parte dei cittadini, la Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente, riuscendo a bloccare la situazione e a far scappare i malviventi. Dettagli dell’accaduto L’incidente si è verificato in un pomeriggio di routine quando tre uomini, rispettivamente di origini sconosciute, hanno tentato di irrompere in un negozio di gioielli a Torrette di Mercogliano. Uno dei rapinatori era armato di pistola, il che ha sollevato il livello di tensione sia tra il personale del negozio che tra i clienti presenti. Gaeta.it - Tentativo di rapina a mano armata sventato a Mercogliano: tre uomini in fuga Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recentediha scosso la tranquillità di, comune situato in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto all’interno di una gioielleria molto conosciuta della zona, creando preoccupazione tra i residenti e richiamando rapidamente l’attenzione delle forze dell’ordine. Grazie a una pronta segnalazione da parte dei cittadini, la Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente, riuscendo a bloccare la situazione e a far scappare i malviventi. Dettagli dell’accaduto L’incidente si è verificato in un pomeriggio di routine quando tre, rispettivamente di origini sconosciute, hanno tentato di irrompere in un negozio di gioielli a Torrette di. Uno deitori era armato di pistola, il che ha sollevato il livello di tensione sia tra il personale del negozio che tra i clienti presenti.

