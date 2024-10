La medicina di emergenza in Abruzzo: a Chieti focus su infermieri e nuovi modelli organizzativi (Di martedì 22 ottobre 2024) Si ritroveranno a Chieti per due giornate di confronto serrato i Dipartimenti di emergenza-urgenza dell'Abruzzo, in occasione del congresso regionale promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti che si terrà nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Sul tavolo ci saranno temi di diversa Chietitoday.it - La medicina di emergenza in Abruzzo: a Chieti focus su infermieri e nuovi modelli organizzativi Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si ritroveranno aper due giornate di confronto serrato i Dipartimenti di-urgenza dell', in occasione del congresso regionale promosso dalla Asl Lanciano Vastoche si terrà nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Sul tavolo ci saranno temi di diversa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Continua l'emergenza idrica in provincia di Chieti : comuni senz'acqua anche dalla tarda mattinata - Proseguono le interruzioni programmate da parte della Sasi in provincia di Chieti. "Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate" si legge nella comunicazione della società . Da lunedì 21 ottobre a lunedì 28 in 58 comuni si... (Chietitoday.it)

Emergenza idrica nel chietino : la giunta regionale approva le misure per l'approvvigionamento - La giunta regionale dellAbruzzo, nella seduta di lunedì 9 settembre, ha approvato le misure per l'approvvigionamento in caso di carenza idrica nel territorio chietino. In primo luogo, in attuazione del programma annuale delle opere idrauliche 2024, la giunta ha approvato il programma delle... (Chietitoday.it)

Crisi Idrica nel Chietino : Verso la Dichiarazione di Stato di Emergenza - Nonostante gli sforzi degli operai della Sasi, che lavorano quotidianamente per limitare i disagi, la richiesta è quella di interventi urgenti e di una più equa redistribuzione della risorsa idrica. Chieti - La Sasi si sta muovendo verso la richiesta dello stato di emergenza nel Chietino a causa della grave crisi idrica che sta colpendo l'alto e medio vastese. (Abruzzo24ore.tv)