Tra politica e magistratura il confine è la legge. I giudici? Occorre prudenza. Parla Mirabelli

Gi attriti tra politica e magistratura non sono certo prerogativa esclusiva dell'attuale esecutivo, ma il livello di scontro raggiunto degli ultimi giorni non si vedeva da tempo. Tutto parte, almeno in quest'ultimo round, dalla decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il fermo dei migranti trasferiti nei Centri di smistamento in Albania. Le conseguenze della decisione, il ritorno dei 12 migranti in Italia e una situazione difficile da gestire per Palazzo Chigi. A cavalcare il tutto, la politica: le opposizioni hanno chiesto conto al governo delle decisioni prese, mentre la maggioranza di governo si domanda se e quanto i giudici possano prendere decisioni politiche che spettano invece all'esecutivo. Formiche.net ne ha Parlato con Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale.

