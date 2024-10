Pietralunghese, il patron Martinelli prende le distanze da comportamenti offensivi della tifoseria (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Tifare sempre, ma offendere così pesantemente i nostri calciatori mai!”. prende le distanze Giuliano Martinelli, patron della Pietralunghese, rispetto al comportamento di una parte della tifoseria Pietralunghese che ha rivolto offese nei confronti dei giocatori della squadra durante la partita Perugiatoday.it - Pietralunghese, il patron Martinelli prende le distanze da comportamenti offensivi della tifoseria Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Tifare sempre, ma offendere così pesantemente i nostri calciatori mai!”.leGiuliano, rispetto al comportamento di una parteche ha rivolto offese nei confronti dei giocatorisquadra durante la partita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pietralunghese a caccia di tartufi, così si carica per il derby. Il video insieme al patron Giuliano Martinelli - I giocatori di mister Pierotti tra i boschi attorno allo stadio alla ricerca della trifola. Domenica 20 ottobre il match da brividi contro il Pierantonio ... (corrieredellumbria.it)

Anticipo: la Narnese in campo di sabato contro l'ambiziosa Pietralunghese - Narnese in campo domani per l’anticipo della sesta giornata del massimo campionato regionale, lo spostamento si è reso necessario per la concomitanza con la partita di serie B femminile tra la Ternana ... (sporterni.it)