Latina ispettori ambientali in azione | 3mila euro di multe

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – A due mesi dall’attiv, prosegue l’attività svolta dagliVigiles Fipsas in sinergia con la Polizia Locale e agliABC che garantisce, sul territorio comunale, un costante presidio con azioni di verifica, inform, deterrenza e contestdi illeciti contro comportamenti scorretti verso l’ambiente e il decoro urbano, in violal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e alla normativa ambientale vigente. Nella sola giornata di domenica 20, in Via Verdi e Via dei Volsci, punti “critici” della città per i rifiuti, sono stati individuati 10 trasgressori e redatti relativi verbali per un totale di3.000, per errato conferimento e scorretta differenzidei rifiuti. Il presidio del territorio con operazioni di ispezione e controllo incentivano senza dubbio il senso di responsabilità dei cittadini.