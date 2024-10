Tvplay.it - Inter, emergenza Inzaghi: la soluzione è lontanissima

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I nerazzurri chiamati alle contromisure in vista della Champions League. E all’orizzonte c’è anche il big match contro la Juventus. In questa settimana l’tornerà a calcare i palcoscenici europei. Gli uomini di Simonesono attesi infatti dall’impegno di Champions League contro il Young Boys. Un match sulla carta non certo proibitivo che potrebbe consentire all’di mettere in cascina tre punti importantissimi in ottica qualificazione. Al momento i nerazzurri sono reduci da un pareggio, nel big match contro il City, e da una vittoria contro la Stella Rossa. Il tecnico dei nerazzurri di fronte all’infortuni (ANSA) TvPlay.itVincere anche contro lo Young Boys significherebbe volare a quota 7 in classifica, mettendo oltretutto fieno in cascina in vista degli altri impegni della prima fase di Champions League.