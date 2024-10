Il Guggenheim di New York e la sua forma unica: com’è stato progettato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Guggenheim Museum di New York è molto più di un semplice luogo espositivo. Questo museo, infatti, è esso stesso una forma d’arte. progettato negli anni ’40 dalla genialità di Frank Lloyd Wright, ha sovvertito le regole del tempo imposte alla progettazione dedicata ai luoghi di cultura immaginando una pianta a spirale. In questo modo voleva dare forma ad uno spazio fluido e dinamico, dove l’architettura e l’arte si potessero fondere in un’unica esperienza. Ma perché optare proprio per uno spazio a spirale? Anche in questo caso la scelta di Wright è tutt’altro che causale o fondata su una semplice preferenza estetica. Questa, infatti, ha sempre avuto lo scopo di rappresentare la metafora dell’evoluzione dell’arte e della creatività umana. La rampa continua che si snoda verso l’alto, come un nastro di Moebius, simboleggia l‘infinito e la connessione tra tutte le forme d’arte. Cultweb.it - Il Guggenheim di New York e la sua forma unica: com’è stato progettato Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) IlMuseum di Newè molto più di un semplice luogo espositivo. Questo museo, infatti, è esso stesso unad’arte.negli anni ’40 dalla genialità di Frank Lloyd Wright, ha sovvertito le regole del tempo imposte alla progettazione dedicata ai luoghi di cultura immaginando una pianta a spirale. In questo modo voleva daread uno spazio fluido e dinamico, dove l’architettura e l’arte si potessero fondere in un’esperienza. Ma perché optare proprio per uno spazio a spirale? Anche in questo caso la scelta di Wright è tutt’altro che causale o fondata su una semplice preferenza estetica. Questa, infatti, ha sempre avuto lo scopo di rappresentare la metafora dell’evoluzione dell’arte e della creatività umana. La rampa continua che si snoda verso l’alto, come un nastro di Moebius, simboleggia l‘infinito e la connessione tra tutte le forme d’arte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Art Basel Paris: un giorno alla settimana dell'arte di Parigi - C’è qualcosa di eternamente affascinante nel trovarsi a Parigi durante la Settimana dell’Arte, un periodo in cui ogni galleria, strada e caffè si presenta come sorgente di creatività. Quest’anno ho in ... (vogue.it)

Precision BioSciences to Participate in Upcoming Longwood Boston CEO and Guggenheim Healthcare Conferences - Precision BioSciences, Inc. , a clinical stage gene editing company utilizing its novel proprietary ARCUS® platform to develop in vivo gene editing therapies for sophisticated gene edits, today ... (lelezard.com)

Skye Bioscience to Participate in Upcoming November Healthcare Investment Conferences - SAN DIEGO, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (Nasdaq: SKYE) (“Skye”), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on unlocking new therapeutic pathways for metabolic health, today announced ... (finance.yahoo.com)