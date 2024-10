I comitati repubblicani diffondono messaggi contrastanti sulle politiche mediorientali di Harris (Di lunedì 21 ottobre 2024) I comitati repubblicani diffondono messaggi contrastanti sulle politiche mediorientali della vicepresidente Kamala Harris. Nel frattempo, Harris cerca di conquistare gli elettori repubblicani. I comitati repubblicani diffondono messaggi contrastanti su Harris I comitati repubblicani diffondono messaggi contrastanti riguardo alle politiche mediorientali di Kamala della vicepresidente Kamal Harris. Nelle aree del Michigan con una significativa presenza di Periodicodaily.com - I comitati repubblicani diffondono messaggi contrastanti sulle politiche mediorientali di Harris Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Idella vicepresidente Kamala. Nel frattempo,cerca di conquistare gli elettori. Isuriguardo alledi Kamala della vicepresidente Kamal. Nelle aree del Michigan con una significativa presenza di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa, l'ultima trovata di Elon Musk: 1 milione di dollari ogni sera per un elettore di Trump. Ecco come funziona - Musk, il cui patrimonio si aggira intorno ai 250 miliardi di dollari, ha intrapreso un tour in Pennsylvania per promuovere la registrazione degli elettori a favore del candidato repubblicano. La ... (tg.la7.it)

Elon Musk regala un milione di dollari al giorno, a caso, per chi vota Trump - L’offerta non è limitata agli elettori repubblicani; anche i democratici registrati possono ... al giorno fino al giorno delle elezioni per incentivare le firme. Il comitato sta anche reclutando ... (oggitreviso.it)

Musk e quella controversa lotteria da un milione di dollari al giorno per sostenere Trump - Ma non è oro tutto quel che luccica. Gli esperti legali, scrive il Washington Post, hanno infatti messo in dubbio la legalità della mossa di Musk, dal momento che lega una ricompensa monetaria allo st ... (informazione.it)