Dopo l'alluvione gli sciacalli, controlli straordinari contro i furti nelle case invase dall'acqua

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (di Luca Filippi) Livorno, 21 ottobre 2024 –giorni difficili, ierizone toscane colpite dal maltempo, è tornato il sole e si è continuato a lavorare, in Val di Cornia, Val di Cecina e in Val d’Elsa per ripristinare le strade chiuse per allagamenti e fango, ripulire attività, piani bassi e garage. I problemi da affrontare sono tanti, anche quelli della prevenzione di. Sono stati infatti attivatianti-sciacallaggio da parte dei carabinieri della compagnia di Piombino per evitareabitazioni (specialmentecampagne) al momento non occupate poiché. I, disposti dal comando provinciale di Livorno in linea con le indicazioni della prefettura, interessano soprattutto i comuni di Campiglia Marittima e Suvereto. I servizi andranno avanti nei prossimi giorni.