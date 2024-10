Mistermovie.it - Mister Movie | Un Video sancisce il ritorno di fiamma tra Greta e Sergio

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, nata all'interno della casa del Grande Fratello, continua a tenere banco nel mondo del gossip. Dopo una serie di alti e bassi, i due ex gieffini hanno finalmente confermato di essere tornati insieme, mettendo a tacere le voci sulla loro separazione. Greta e Sergio: un amore che resiste a tutto Lo scorso agosto, Greta aveva annunciato la fine della sua relazione con Sergio, scatenando la delusione dei fan che avevano fatto il tifo per la coppia. Tuttavia, nelle settimane successive, sono emersi numerosi indizi che lasciavano presagire un possibile riavvicinamento. Avvistamenti casuali, like sospetti sui social e dettagli nascosti nelle storie Instagram avevano alimentato le speranze dei fan.