Angelina Mango prolunga lo stop ai concerti: come sta (Di domenica 20 ottobre 2024) Non si è ancora ripresa del tutto Angelina Mango, che ha dovuto annullare altre tre date del suo tour nei club del nostro paese a causa della rinofaringite che l’ha colpita nell’ultima settimana. Un duro colpo per l’artista, che si era dovuta fermare già per due concerti e che si era già detta molto dispiaciuta per lo stop temporaneo della sua tournèe. Angelina Mango, ancora problemi di salute: stop ad altre date del suo tour Ancora uno stop forzato per Angelina Mango, che dovrà continuare a stare lontana dal suo amato palco per qualche tempo prima di riprendersi del tutto. La giovane, figlia d’arte e grande talento emerso dalla scuola di Amici, ha dovuto cancellare altre tre date del suo tour a causa di un problema di salute che l’ha colpita negli ultimi giorni. Dilei.it - Angelina Mango prolunga lo stop ai concerti: come sta Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Non si è ancora ripresa del tutto, che ha dovuto annullare altre tre date del suo tour nei club del nostro paese a causa della rinofaringite che l’ha colpita nell’ultima settimana. Un duro colpo per l’artista, che si era dovuta fermare già per duee che si era già detta molto dispiaciuta per lotemporaneo della sua tournèe., ancora problemi di salute:ad altre date del suo tour Ancora unoforzato per, che dovrà continuare a stare lontana dal suo amato palco per qualche tempo prima di riprendersi del tutto. La giovane, figlia d’arte e grande talento emerso dalla scuola di Amici, ha dovuto cancellare altre tre date del suo tour a causa di un problema di salute che l’ha colpita negli ultimi giorni.

